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الكرملين ينفي معرفته بمكان أميركيَين اعتُقلا في أوكرانيا

منذ 7 دقائق
الكرملين

الكرملين

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أعلن الكرملين أنه لا يعرف مكان أميركيين أُمسك بهما وهما يقاتلان في شرق أوكرانيا، مضيفا أنهما مع ذلك من المرتزقة ويمكن أن يصدر عليهما حكم بالإعدام في الأراضي المنشقة المدعومة من موسكو.

وصار الأميركيان “ألكسندر دروك” (39 عاما) و”أندي هوين” (27 عاما) في عداد المفقودين هذا الشهر وهما يقاتلان بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية. وفي وقت لاحق بثت وسائل إعلام روسية مقابلات مع الاثنين قائلة إن القوات المدعومة من موسكو أمسكت بهما.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر لم تحدده، إن الرجلين موجودان في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بشرق أوكرانيا.

وفي الشهر الجاري، قضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية بالإعدام على البريطانيين “شون بينر” و”أيدن أسلين” والمغربي “إبراهيم سعدون” بعد الإمساك بهم وهم يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني.

في السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف”، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، الى أن موسكو لا تستبعد الحكم على الأميركيين، وهما من ولاية ألاباما، بالإعدام إذا حوكما في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون.

ورغم أن روسيا لا تنفذ عقوبة الإعدام، فإن القوانين في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية اللتين تعترف موسكو باستقلالهما عن أوكرانيا تبيحان الإعدام.

وقال بيسكوف: “نحن نتحدث عن اثنين من المرتزقة هددا حياة جنود جيشنا. وهددا ليس جنود جيشنا فحسب، بل أيضا جنود جيشي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية”.

ويقول الكرملين إن هذين الرجلين، بوصفهما “مرتزقة”، لا يتمتعان بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف التي تحدد كيفية معاملة أسرى الحرب.

وردا على ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين: “من الواضح أننا نختلف بشدة، وقد أوضحنا موقفنا للحكومة الروسية”.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن محاكمة الأمريكيين في جمهورية دونيتسك الشعبية والحكم عليهما بالإعدام، قال بيسكوف: “لا يمكننا استبعاد أي شيء لأن هذه قرارات تعود إلى المحكمة. لا نعلق عليها أبدا، ولا يحق لنا التدخل في قرارات المحكمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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