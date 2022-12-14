الكرملين يُحذّر: "باتريوت" الأميركيّة ستكون هدفًا مشروعًا لنا في أوكرانيا

علّق الكرملين، اليوم الأربعاء، على التقارير التي بثتها وسائل إعلام أميركيّة، وتحدثت عن قرب تسلّم أوكرانيا منظومة “باتريوت” الدفاعية من الولايات المتحدة.

إذ اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الكرملين بانتظار تصريحات رسمية حول هذا الموضوع، مضيفًا: “هذه كلها تقارير إعلامية حول عمليات تسليم محتملة.. التقارير الإعلامية غير موثوق بها، لذلك سننتظر بعض المعلومات الرسمية”.

إلا أنه لفت إلى أن “باتريوت” الأميركية ستكون هدفًا مشروعًا للضربات الروسية في حال تسليمها لكييف.

كانت شبكة “سي إن إن” قد أفادت الثلاثاء، بأن الموافقة النهائية على هذا التسليح النوعي يمكن أن يتم الإعلان عنها اعتبارًا من هذا الأسبوع، حالما يصادق عليها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ويرسلها إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر النهائي.