الكرملين: روسيا تبقي على اتصالاتها مع طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أنّ “روسيا ستبقي على اتصالاتها مع طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستظل منخرطة في تسويته”.

وقال بيسكوف: “إنّ الأولوية القصوى لموسكو هي سلامة المواطنين الروس، الموجودين على الأراضي الواقعة تحت سيطرة الطرفين”.

من جهة أخرى قال الكرملين اليوم الأربعاء إن من الصعب التقليل من أهمية التنسيق بين روسيا والسعودية وشركاء آخرين بشأن أسواق النفط العالمية وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أن زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لموسكو قدمت فرصة عظيمة لمناقشة الأحداث الجارية مشيرا إلى أن أسواق النفط شديدة التأثر بالأحداث في إسرائيل.