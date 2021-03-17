الكشف عن الحالة الصحية للأسد وزوجته المصابان بكورونا

كشفت الرئاسة السورية عن آخر التطورات الصحية لرئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء المصابان بفيروس كورونا المستجد .

وقالت الرئاسة السورية أن المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لرئيس النظام الأسد وزوجته “عادت بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية” بعد مضي 9 أيام على إصابتهما.

وكان الأسد وزوجته أصيبا بفيروس كورونا في 8 مارس الفائت.

وأوضحت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها “مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي”.

كما أكدت أن الأسد وزوجته “يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR”.

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها خمسة آلاف جرعة كهبة من “دولة صديقة” وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكومة السورية في يناير اتفاقاً للانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح “سبوتنيك-في” الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد بفيروس كوفيد – 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي. pic.twitter.com/X87I9qE3VW — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 17, 2021