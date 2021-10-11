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الكشف عن تفاصيل حول المواطنين الروس الـ6 المحتجزين في تركيا

11 - أكتوبر - 2021
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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أفاد مصدر في الشرطة التركية باحتجاز 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في التحضير لتنفيذ هجمات على الأجانب في تركيا، مضيفا أن كل المحتجزين هم مواطنون روس.

ودقق المصدر: “إنهم من جمهورية الشيشان”.

ونقلت قناة “سي إن إن تركيا”، عن مصادرها، السبت الماضي، باحتجاز 6 أشخاص في الأراضي التركية. وأضافت أن الاتهامات الموجهة إلى المحتجزين تضم التحضير لتنفيذ هجمات والتجسس، مشيرة إلى أنه تم أثناء أعمال التفتيش لدى المشتبه بهم العثور على أسلحة وجوازات سفر روسية، غير أن هيئات الأمن التركية لم تؤكد هذه المعلومات رسميا حتى الآن.

وسبق أن أفادت قناة “NTV” التركية الخميس الماضي، باحتجاز مقاتل من تنظيم داعش في أنقرة يحمل الجنسية الروسية، بحسب “نوفوستي”.

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