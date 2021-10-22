الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكشف عن تفاصيل زيارة نولاند لروسيا

22 - أكتوبر - 2021

نولاند

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر دبلوماسي رفيع في موسكو، أن زيارة فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا، لم يتم خلالها إبرام أي صفقات مع واشنطن حول أوكرانيا.

وقال المصدر للوكالة: “يمكنني أن أؤكد لكم أننا لم نبرم أي صفقات حول أوكرانيا مع نولاند، لم تكن هناك أي مقايضات أو اتفاقات”، خلال الزيارة التي وصفها المصدر بأنها كانت “استطلاعية”.

وقال: “بعد أن تم تعيين نولاند في منصبها الحالي، بما يتضمن ذلك من مسؤولية الإشراف على العلاقات الروسية الأمريكية، كانت مهمتها الرئيسية هي معرفة ما إذا كانت هناك فرصة للتقدم في هذا المسار. أما ملف أوكرانيا، فكان بمثابة تكليف إضافي وتناولته مع دميتري كوزاك. ننطلق من أنه ذلك كان اجتماعا استطلاعيا”.

وأكد المصدر أن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، “إذا كان الاهتمام بها متبادلا”.

وزارت نولاند روسيا في الفترة بين يومي 11 و13 أكتوبر وعقدت اجتماعات مع نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب رئيس إدارة سؤون الرئاسة الروسية دميتري كوزاك ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

محمد القحطاني
فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
جون بولتون
واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!