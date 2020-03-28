الكشف عن حقيقة السجون الإيرانية وأكاذيب طهران “عصيان وهروب”

فندت منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة ادعاءات النظام الإيراني بإطلاق سراح الآلاف من السجناء مشيرة إلى أن السلطات تقوم بزج المزيد من الأشخاص بانتظام في سجونها، تزامنا مع إعلانها حالة عصيان في عدد من السجون الإيرانية.

وقالت المنظمة، الجمعة: “على عكس الدعاية التي أطلقها نظام الملالي، وفي الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا بالسجون، فإنه لا يتجنب إطلاق سراح السجناء ولو بشكل مؤقت فحسب، بل يزج بسجناء جدد بانتظام دون وضعهم في الحجر الصحي”.

وقد نظم محبوسون في سجن مدينة سقز شمال غرب إيران الجمعة عصيانا احتجاجا على رفض النظام إطلاق سراح السجناء مع تفشي وباء كورونا في البلاد، بحسب ما كشفت المنظمة.

وقالت المنظمة إن نحو 80 سجينا تمكنوا من الفرار بعد اشتباكات مع العناصر الأمنية المكلفة بحراسة السجن.

وأفادت المنظمة بأنه “تم نشر القوات القمعية في جميع أنحاء المدينة بعد عملية الفرار، في محاولة لاستعادة السجناء الهاربين، كما تم إرسال قوات من المدن المجاورة إلى سقز للسيطرة على الوضع”.

وأشارت المنظمة إلى عصيان آخر حدث الخميس في العنبرين 7 و9 في سجن تبريز، حيث أعربوا عن قلقهم من الوضع الصحي المتردي مع انتشار وباء كورونا.

وقالت إن “حراس مكافحة الشغب استهدفوا السجناء العزل بالرصاص المباشر وأصابوا سبعة نزلاء على الأقل، ما دفع السجناء إلى نزع سلاح بعض الحراس والاشتباك مع حرس مكافحة الشغب. وهرب عدد من السجناء”.

ولفتت المنظمة إلى أن “النظام الإيراني كان قد قتل وجرح عددا آخر من المحتجزين في سجني أليكودرز المركزي وخرم آباد أثناء قيامهم بالعصيان نتيجة لإطلاق النار من قبل القوات القمعية”.

وكشفت المنظمة “وفاة عدد من السجناء المصابين بفيروس كورونا حتى الآن في سجن طهران الكبير (فشافويه) وسجن أورومية وفي سجون أخرى”.

ودعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن مئات الآلاف من السجناء، وخاصة السجناء السياسيين، لمنع وقوع مأساة إنسانية.

والجمهورية الإسلامية هي من أبرز الدول التي تسجل انتشارا لفيروس كورونا المستجد، مع وصول الحصيلة الرسمية إلى أكثر من 2378 وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة، وهي حصيلة يعتبرها الخبراء والمراقبون أدنى بكثير من الواقع.

ومنعت السلطات الإيرانية الخميس التنقل بين المدن، فيما يوجد ملايين الإيرانيين خارج مدنهم بسبب العطلة المدرسية لمناسبة عيد النوروز.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، صور حواجز للشرطة عند مداخل طهران تمنع السكان من الخروج من المدينة، والقادمين من خارجها من الدخول. ويفرض على المخالفين دفع غرامات مالية.

وأقفلت الجمهورية الإسلامية المدارس والجامعات ومراكز الحج الرئيسية، وعلقت صلوات الجمعة العامة وأغلقت البرلمان.