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الكشف عن فريق الدفاع الخاص بترامب قبيل محاكمته في مجلس الشيوخ

1 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 9:29 صباحًا
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء الأحد، أسماء المحامين الذين سيتولون جهود الدفاع عنه في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ.

وأشار المكتب إلى أن ديفيد تشوين، وبروس إل كاستور سيقودان فريق ترامب القانوني في المحاكمة المتوقع أن تنطلق إجراءاتها الأسبوع المقبل.

وأتت لائحة التعيين الجديدة بعد أن أفادت تقارير بأن المحاميين الأساسيين لترامب في محاكمة العزل، لن يشرفا على جهود فريق الدفاع.

وسيمثل ترامب أمام مجلس الشيوخ للبحث في الاتهامات الموجهة بحقه بـ “التحريض على العنف”، والتي أقرها مجلس النواب، في جهود لمساءلته عن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في السادس من يناير، لمنع التصديق على نتائج الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن.

وكانت قناة “سي إن إن” ،قد ذكرت السبت أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذين كان يفترض أن يكونا اثنين من المحامين الرئيسيين، “لم يعودا ضمن الفريق”، في ما وصف بأنه “قرار مشترك لهما”. وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب “سي إن إن”.

وأكدت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر لها أن ترامب “انفصل” فجأة عن محاميين من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع الخاص بترامب قبل أيام من نظر مجلس الشيوخ في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

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