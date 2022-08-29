الكشف عن مراحل اتفاق إيران النووي "الوشيك"

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن الاتفاق النووي الوشيك بين إيران ودول كبرى، يشتمل على 4 مراحل.

ونشرت صحيفة ”هارتز“، في تقرير لها، أمس الأحد، ما وصفته بـ“مسودة الاقتراح الأوروبي“ لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، والذي ردت عليه طهران وواشنطن بمدخلاتهما الخاصة.

وبحسب الصحيفة، يتيح الاتفاق النووي لطهران الاحتفاظ بكميات اليورانيوم التي قامت بتخصيبها انتهاكا لاتفاق عام 2015 بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في 2018.

وأوضح التقرير، أن مسودة اقتراح من المراحل الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، تتصور أن يوقف الإيرانيون جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن مع الاحتفاظ بالمواد التي لديهم بالفعل، وعودة أمريكية نهائية للاتفاق بعد أقل من ستة أشهر من توقيعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسودة المقترحة الشهر الماضي تضمنت أربع خطوات إضافية، مع وقف النشاط النووي الإيراني، ورفع العقوبات الغربية عن طهران، مع دخول الخطوة الرابعة والأخيرة حيز التنفيذ بعد 165 يوما من توقيع الاتفاق.

ولفتت إلى أن الغرض من الخطوات التدريجية هو توطيد الثقة بين الطرفين.

وقالت الصحيفة ”قبل التوقيع على أي اتفاق، ورد أن الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة على صفقة ستشهد إطلاق سراح السجناء الغربيين من قبل طهران مقابل رفع الدول الغربية عن الأصول الإيرانية وتخفيف العقوبات الأولية“.

وكشفت أن الخطوة الأولى، التي تدخل حيز التنفيذ في يوم التوقيع، تتضمن قيام إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم ”على الرغم من أنه سيسمح لها بالاحتفاظ باليورانيوم المخصب الذي كانت ستخزنه قبل ذلك التاريخ“.

وأضافت أن ”الخطوة الثانية ستستغرق 30 يوما وستتيح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض الصفقة على الكونغرس للموافقة عليها“.

فيما تتضمن الخطوة الثالثة، بعد 60 يوما من موافقة الكونغرس، إخطار واشنطن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قرارها بالانضمام إلى الاتفاقية.

وأوضح التقرير أن الخطوة الرابعة بعد 60 يوما إضافية ستشهد عودة الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاق، مع رفع المزيد من العقوبات ووقف الانتهاكات للصفقة.

وقال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي إنه بموجب الاتفاق لن يُسمح لإيران بامتلاك يورانيوم جديد عند مستويي تخصيب 20% و 60% وستضطر إلى إيقاف تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة؛ ما يمنعها من تكديس المواد المطلوبة لبناء قنبلة.

وقبل يوم من الإدلاء بتصريحاتها إلى الاتحاد الأوروبي، قالت واشنطن إن إيران وافقت على تخفيف المطالب الرئيسة التي عرقلت التوصل إلى اتفاق.