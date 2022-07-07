الكشف عن موعد اختيار رئيس الوزراء البريطاني الجديد

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن نواب مطلعين على خطط حزب المحافظين البريطاني قولهم إن الحزب يعتزم اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول أوائل سبتمبر.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل.

وقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.

وأضاف في كلمة، اليوم الخميس، أنه “حزين لترك أفضل وظيفة في العالم”، على حد تعبيره، معدداً إنجازات حكومته من بريكست إلى مواجهة روسيا.

يشار إلى أن الرجل الخمسيني كان وصل إلى السلطة قبل نحو 3 سنوات، ووعد بتحقيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، دعم بعض المحافظين بحماس الصحافي السابق ورئيس بلدية لندن بينما أيده آخرون، رغم وجود بعض التحفظات، لأنه كان قادرا على استمالة قطاعات من الناخبين الذين كانوا يرفضون حزبهم عادة. ثم تأكد ذلك لاحقاً في انتخابات ديسمبر كانون الأول 2019.