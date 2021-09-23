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الكشف عن هجوم سيبراني على المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا

24 - سبتمبر - 2021
هجوم سيبراني

هجوم سيبراني

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كشف تقرير إعلامي عن وقوع هجوم قراصنة على المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا والذي يتولى رئيسه منصب مدير مكتب الانتخابات الاتحادية.

وكتبت صحيفة “بزينس انسايدر” الخميس أن الواقعة تتعلق بالتحديد بتثبيت سوفت وير على أحد البرامج يتيح إمكانية التدخل الخارجي على الخادم وأنظمة الملفات.

وأضافت الصحيفة أن المكتب الاتحادي للأمن في تكنولوجيا المعلومات صنف الحدث على أنه هجوم سيبراني له علاقة بالانتخابات البرلمانية الاتحادية.

من جانبه، قال متحدث باسم مدير مكتب الانتخابات البرلمانية مساء اليوم إن التعرف السريع على الضرر يظهر أن أنظمة الأمان تعمل وأكد أن “الخوادم الداخلية للانتخابات الخاصة بتحديد النتائج وموقع الإنترنت الخاص بمدير مكتب الانتخابات البرلمانية يتم تشغيلها في شبكات منفصلة، وتبعاً لذلك فليس هناك وضع خطر فيما يتعلق بالانتخابات”.

وأشار المتحدث إلى إجراء فحص أمني عادي بالتعاون مع المكتب الاتحادي للأمن في تكنولوجيا المعلومات من أجل التمكن من إبعاد أي ضرر.

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