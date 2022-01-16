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الكشف عن هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 4:40 مساءً
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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قالت حكومة المملكة المتحدة إن الشخص الذي احتجز عددا من الرهائن داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس الأمريكية كان يحمل الجنسية البريطانية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن الحكومة “على دراية بوفاة مواطن بريطاني في تكساس وعلى تواصل مع السلطات المحلية بهذا الصدد”.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن منفذ عملية احتجاز الرهائن الذي قتل لاحقا كان يتحدث بلكنة بريطانية، وتم توثيق ذلك في بث حي من الكنيس الواقع في مدينة كوليفيل.

وأكد الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، مات ديسارنو، أن التحقيقات في القضية مستمرة وأن المكتب يتعاون مع شرطة لندن في هذا الشأن، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

واحتجز الشخص الذي أعلنت السلطات الأمريكية أنها حددت هويته ولم يتم الكشف عنها بعد أمس في الكنيس أربعة رهائن بينهم حاخام وحرر أحدهم لاحقا ولقي مصرعه خلال اقتحام المبنى من قبل فريق للقوات الخاصة.

وطالب محتجز الرهائن السلطات الأمريكية بالإفراج عن العالمة الباكستانية عافية صديقي التي حكم عليها بالسجن 86 عاما في الولايات المتحدة عام 2010 بتهمة التواطؤ مع تنظيم “القاعدة” ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان.

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