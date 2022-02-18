"الكلمات جيدة لكن الحقائق أفضل"... ما هو موقف فرنسا على تقارير الغزو الروسي لأوكرانيا

حث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على عدم الأخذ بالتقارير عن الوضع حول أوكرانيا التي تتغير من يوم لآخر، وجاء ذلك في تعليقه على تقارير عن “الغزو الحتمي الروسي لأوكرانيا”.

وقال لو دريان على الهواء من قناة LCI التلفزيونية الفرنسية عندما سأله المذيع للتعليق على البيان الأميركي بشأن “الغزو الروسي الوشيك” المزعوم لأوكرانيا :”الوضع في أوكرانيا يجب أن تكون في حالة تأهب، وعدم التفاعل والأخذ بالتقارير التي تتغير من يوم لآخر”.

وأضاف: “رأيت أن هناك بعض التغييرات من جانب السلطات الروسية، دعنا نقول أنه يجب أن نفسح مجالا للدبلوماسية.

وتابع: “كانت هناك تغييرات من جانب السلطات الروسية وهذا جيد ولكن هناك خطوة بين التغييرات المعلنة والتغييرات المنفذة، الكلمات جيدة، لكنني أفضل الحقائق”.

وأكمل قائلا: “كل شيء ممكن، غزو واسع للقوات الروسية لأراضي أوكرانيا ، وحل دبلوماسي بالنسبة للدول الغربية التي ستجتمع في مؤتمر ميونيخ (حول الأمن) الليلة، هناك موقفان: موقف الحزم والوحدة الذي أعربنا عنه طوال الوقت، إذا كان هناك تعدي جديد على سيادة أوكرانيا، ستكون هناك عواقب واسعة النطاق وعقوبات قوية. وهناك أيضا موقف للحوار للتمكن من مناقشة جميع القضايا في أماكن مناسبة”.