الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية تتراجع عن قرار اتخذته خلال جائحة كورونا

أعادت الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا مجددا السماح بالمصافحة “كإشارة للسلام” خلال القداس ضمن تخفيف أوسع لإجراءات مكافحة كوفيد-19.

وذكر مؤتمر الأساقفة الإيطاليين في رسالة إلى الأساقفة أنه “سيكون من الممكن استعادة الشكل المعتاد لتبادل إشارة السلام”.

ونشر المؤتمر هذه الرسالة على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة بينما بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية وغيرها من وسائل ووسائل الإعلام الإيطالية اليوم السبت.

وفي ذروة الوباء، تم إلغاء هذه الإيماءة. وقال مؤتمر الأساقفة العام الماضي إن من الممكن استئنافها بأسلوب تبادل النظرات أو انحناءة الرأس فحسب.

وفي أحدث إرشاداته للأساقفة، دعا المؤتمر إلى استمرار العمل بإجراءات احترازية منها دعوة المصلين لتطهير أياديهم عند دخول الكنيسة.

وإيطاليا من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، لكنها خففت قيود مجابهة المرض في الآونة الأخيرة. ولم يعد وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل العام منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي.