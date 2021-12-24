الأثنين 23 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 27 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية دفاع إضافية سرية وسط التوتر مع إيران

24 - ديسمبر - 2021
الكنيست الإسرائيلي-أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية دفاع إضافية، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن الكنيست صادق على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها حوالي 9 مليارات شيكل، أي حولي 2.9 مليار دولار”، لافتة إلى أن “البنود المدرجة في التمويل الجديد سرية، لكن الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران كملاذ أخير إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي”.

وتمت الموافقة على الميزانية التكميلية بعد اجتماع استمر ثماني ساعات في الكنيست كجزء من العملية الجارية لتخصيص الأموال لعام 2021.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن “قرار تقديم الميزانية التكميلية لم يتخذ إلا قبل عدة أسابيع، لذلك لم تدرج في الميزانية العامة”.

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد حذر من أن إيران “قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط بأسره”، وقال إن “الخطر الذي تشكله إيران النووية يجب تحييده بشكل نهائي، باتفاق أو بدونه”.

    المزيد من أخبار العالم

    السفارة البريطانية في ليبيا
    السفارة البريطانية في ليبيا: نؤكد دعمنا لمجلس النواب الليبي
    عناصر من الشرطة الفرنسية
    اتهام فرنسي من أصل سوري بدعم سلاح نظام الأسد “الكيماوي”
    قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
    صفعة جديدة للحوثيين.. تدمير مخازن أسلحة بمعسكر مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري سفيان لوكار
    فيديو محزن.. آخر لحظات اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” قبيل وفاته على أرض الملعب
    كورونا لبنان
    الاقفال العام وارد… احذروا خطر كورونا في الاعياد
    فيتامين بي 12
    علامة تحدث في الليل تحذرك من نقص فيتامين B12