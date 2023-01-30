الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على قانون يستهدف الأسرى

منذ 27 دقيقة
الكنيست الاسرائيلي

الكنيست الاسرائيلي

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حرمان أسرى القدس والداخل، من الجنسية أو الإقامة، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن القانون سيسمح بترحيل أي من أولئك الأسرى الذين يفرج عنهم، إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وكانت لجنة داخلية بالكنيست صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وستجري هذه اللجنة اليوم تعديلات عليه لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد غير عادي من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بدون أي عقبات.

ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس، من سكان الداخل المحتل، واللذين أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عامًا، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالًا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف على سوريا- أرشيفية
    مقتل قيادي إيراني ومرافقيه في هجوم طائرات مسيرة بسوريا
    شعار منظمة الصحة العالمية
    كورونا
    الصحة العالمية: كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية
    الذهب
    الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى