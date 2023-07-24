الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يحد من صلاحيات المحكمة العليا

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر، الاثنين، مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني المنصرم، بعد وقت قليل من أدائها اليمين الدستورية، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات “المحكمة العليا” ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.