الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يحد من صلاحيات المحكمة العليا

منذ 35 دقيقة
الكنيست الإسرائيلي- أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر، الاثنين، مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني المنصرم، بعد وقت قليل من أدائها اليمين الدستورية، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات “المحكمة العليا” ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم الإمارات
الإمارات تؤكد التزامها بأهداف خفض انبعاثات الكربون
حرائق غابات في الجزائر- أرشيفية
حرائق غابات تودي بحياة 15 شخصا في الجزائر
من الخرطوم
اشتباكات السودان
"أهداف عسكريّة للتدمير".. الجيش يُغلق طريق الخرطوم كردفان ويتوعّد!

الأكثر قراءة

الشيف الشهير بوراك أوزدمي
بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل
الطفلة المغدورة "لين طالب"
فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
الذرة- تعبيرية
للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة