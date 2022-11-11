الكوليرا تنتقل الى اسرائيل.. ووزارة الصحة: لا يشكل خطرا على العامة

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة إن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه في شمال البلاد وهو نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المجاورة.

وذكر متحدث باسم الوزارة أن رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة في تلك المرحلة وأضاف أن السلطات اتخذت خطوات “لحماية موارد المياه الإسرائيلية” والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه وخصوصا في الشمال.

وقال المتحدث في بيان “في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا”.

وأضاف البيان “منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك”.

ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

وجرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا في سوريا في أغسطس\آب وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وانتشر المرض منذ ذلك الحين في أنحاء سوريا ووصل الشهر الماضي إلى لبنان.

وينتشر مرض الكوليرا عادة بسبب تلوث المياه أو الطعام أو الصرف الصحي، ويمكن للمرض التسبب في إسهال حاد وجفاف قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه.