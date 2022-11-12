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الكونجو تطرد صحفية فرنسية لانتهاكها قواعد الهجرة

منذ 3 دقائق
كينشاسا عاصمة الكونجو الديمقراطية

كينشاسا عاصمة الكونجو الديمقراطية

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قالت جمهورية الكونجو الديموقراطية إنها طردت صحفية فرنسية تعمل لصالح رويترز بسبب انتهاكها قواعد الهجرة.

وتلقت سونيا روللي استدعاء كتابيا يوم الثلاثاء لموافاة شرطة الهجرة في كينشاسا التي قالت إنها صادرت جواز سفرها ووضعتها على متن طائرة متجهة إلى باريس عبر أديس أبابا. وقالت إنه لم يتم تقديم أي سبب للقرار لها في ذلك الوقت ولم يُسمح لها بأخذ أي متعلقات شخصية.

وقالت وزارة الاتصالات والإعلام في الكونجو في بيان يوم الأربعاء إن روللي لم تتبع الإجراءات المطلوبة للبقاء وممارسة مهنة في الكونجو.

ويتعين على الصحفيين الأجانب في الكونجو الحصول على اعتماد من وزارة الاتصالات وتأشيرة عمل.

وكانت روللي قد تقدمت بطلب في سبتمبر أيلول للحصول على اعتماد لتولي مهمة تنسيق تغطية أخبار رويترز في الكونجو. ومنحتها السلطات إذنا لتغطية مؤتمر للمناخ في العاصمة كينشاسا في أكتوبر تشرين الأول أثناء انتظارها البت في طلبها.

وفي 24 أكتوبر تشرين الأول، قبل يوم من انتهاء صلاحية تأشيرة عمل روللي تم إصدار تأشيرة سياحة لها صالحة لمدة ثلاثة أشهر بينما سعت رويترز للحصول على توضيح بشأن وضع طلبها.

وقال وزير الاتصالات باتريك ميايا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة “أخبرتها أننا لن نتمكن من منحها الاعتماد. منذ تلك اللحظة ونظرا لأن تأشيرتها ستنتهي كان يجب أن تغادر للتو…”.

وقالت رويترز إن السلطات في الكونجو أصدرت لروللي تأشيرة دخول بينما كانت تنتظر الاعتماد للعمل لدى وكالة الأنباء.

وأضافت رويترز في بيان “نواصل مساعدة سونيا مع تطلعنا لحل المسألة. ستواصل رويترز تقديم تقارير من الكونجو بطريقة مستقلة وحيادية كما نفعل في أنحاء العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

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