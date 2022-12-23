الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم الجمعة 23/12/2022 مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار يقدم تمويلا عسكريا قياسيا ويرسل مساعدات إلى أوكرانيا.

وتمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول على أساس تصويت حزبي إلى حد كبير بموافقة 225 صوتا مقابل 201، بعد موافقة مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيوقع التشريع الذي تم إنجازه بصعوبة وتضمن أيضا المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى المزيد من الإسكان ميسور الكلفة للعائلات وقدامى المحاربين والناجين من العنف الأسري.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون المؤلف من أربعة آلاف صفحة بدعم من الحزبين تمثل في موافقة أغلبية بلغت 68 صوتا، وبدعم من 18 من الأعضاء الجمهوريين الخمسين بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وأيد مشروع القانون تسعة فقط من أصل 213 من الجمهوريين في مجلس النواب.