الكونغرس الأمريكي يكلف الخارجية بإعداد تقرير حول اغتيال رئيس هايتي

كلف الكونغرس وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيق في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في يوليو 2021.

وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس على تكليف وزارة الخارجية إصدار تقرير في غضون 180 يوما من شأنه أن يوفر “وصفا تفصيليا” للظروف المحيطة بمقتل مويس.

والتقرير الذي أذن به مجلس النواب قبل ذلك، يجب أن يسلط الضوء أيضا على ما إذا كان هناك تدخل في التحقيق الرسمي وما إذا كان أي من الضالعين في الاغتيال قد عمل لحساب الحكومة الأمريكية.

واتهم مدعون أمريكيون في وقت سابق من هذا الشهر العسكري الكولومبي السابق ماريو بالاسيوس بالضلوع في مؤامرة لخطف أو قتل مويس، وقد قُتل في العملية ثلاثة مرتزقة كولومبيين واعتقل آخرون.

ولا تزال هناك تساؤلات حول دوافع قتل مويس الذي مدد حكمه بشكل مثير للجدل في الدولة الكاريبية.

وقالت الشرطة الكولومبية في وقت سابق إن العناصر المحتجزين زعموا أنهم كانوا يخططون للقبض على جوفينيل مويس وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

كما يطالب القانون الذي وافق عليه الكونغرس وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن حقوق الإنسان واستخدام المساعدات منذ الزلزال الذي ضرب هايتي عام 2010.

وقال السناتور بن كاردان وهو أحد مقترحي القانون “نشعر بقلق بالغ من أن الحكومة الهايتية غير المستقرة والفاسدة سوف تسمح بحدوث انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان”.

كما يدعو القانون إلى إجراء تحقيق والضغط من أجل المساءلة بشأن المجزرة التي وقعت في حي لا سالين الفقير في بورت أو برنس عام 2018 واودت بعشرات الأشخاص.