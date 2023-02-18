الكونغرس في بيرو يوافق على توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق كاستيلو

وافق الكونغرس في بيرو على توجيه شكوى دستورية ضد الرئيس السابق المخلوع بيدرو كاستيلو بتهمة الفساد في خطوة نحو توجيه اتهام قضائي رسمي.

وتحتجز السلطات كاستيلو في انتظار المحاكمة في ليما منذ الإطاحة به بشكل مفاجئ في السابع من ديسمبر\كانون الأول، واعتقاله بعد أن حاول حل الكونغرس بشكل غير قانوني لتجنب المساءلة بشأن اتهامات الفساد وهو ما ينفيه.

وأثارت هذه العاصفة السياسية أسوأ اضطرابات في بيرو منذ عشرات السنين، ولقي عشرات حتفهم في اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة إضافة إلى حوادث المرور وغيرها من القضايا المتعلقة بإغلاق الطرق التي أعقبت ذلك.

وتسمح شكوى الجمعة للإدعاء العام بتوجيه اتهام رسمي لكاستيلو أمام القضاء في بيرو.