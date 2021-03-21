الكونغرس يدعو إلى تحقيق رسمي لتحديد عملاء النظام الإيراني في أمريكا

تشهد الولايات المتحدة حراكا على أعلى المستويات من أجل الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للتضييق على إيران.

يجب على الحكومة الأميركية التحقيق في ما يُزعم أنها عملية دعاية إيرانية سرية وواسعة تدار على الأراضي الأميركية، وفقًا لطلب مشرعين من الكونغرس إلى وزارة العدل الأميركية، نشرته قناة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية.

وبعثت النائبة الجمهورية عن ولاية نيو مكسيكو، إيفيت هيريل، و8 من زملائها، رسالة إلى وزارة العدل تطلب فيها الكشف ومقاضاة أي أميركيين يتقاضون رواتبهم سرًا لدعم نهج طهران للتأثير على سياسة إدارة جو بايدن والرأي العام الأميركي حول نظام طهران الثيوقراطي.

وقالت: “تظل إيران واحدة من أكبر التهديدات للولايات المتحدة في المنطقة. من المهم أن نضمن أنهم لا يستخدمون أموالهم بشكل غير صحيح للتأثير على السياسيين وقادة الفكر في حكومتنا”، وتابعت أن “أي تأثير يستخدم لتليين مواقف أميركا تجاه إيران يهدد الأمن القومي، لهذا السبب كتبت أنا وزملائي هذه الرسالة لحماية أمننا القومي ومحاسبة إيران”.

يجب على الحكومة الأميركية التحقيق في ما يُزعم أنها عملية دعاية إيرانية سرية وواسعة تدار على الأراضي الأميركية، وفقًا لطلب مشرعين من الكونغرس إلى وزارة العدل الأميركية، ونشرته قناة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية.

وبعثت النائبة الجمهورية عن ولاية نيو مكسيكو، إيفيت هيريل، و8 من زملائها، رسالة إلى وزارة العدل تطلب فيها الكشف ومقاضاة أي أميركيين يتقاضون رواتبهم سرًا لدعم نهج طهران للتأثير على سياسة إدارة جو بايدن والرأي العام الأميركي حول نظام طهران الثيوقراطي.

وقالت: “تظل إيران واحدة من أكبر التهديدات للولايات المتحدة في المنطقة. من المهم أن نضمن أنهم لا يستخدمون أموالهم بشكل غير صحيح للتأثير على السياسيين وقادة الفكر في حكومتنا”، وتابعت أن “أي تأثير يستخدم لتليين مواقف أميركا تجاه إيران يهدد الأمن القومي، لهذا السبب كتبت أنا وزملائي هذه الرسالة لحماية أمننا القومي ومحاسبة إيران”.

وأضاف ليب لشبكة “فوكس نيوز”: “هدفهم النهائي هو تحييد التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، من خلال زرع الانقسام والشك والاستياء”، مضيفا: “السلاح الرئيسي للجمهورية الإسلامية هو الإرهاب، وتكتيكها المفضل هو الاغتيالات. لقد وجهوا تهديدات ضمنية وصريحة للأميركيين الإيرانيين. لوبي النظام لديه تاريخ طويل من اغتيال شخصية الأميركيين الإيرانيين الذين يعارضون النظام”.

وقال التقرير الأخير عن التدخل في الانتخابات من قبل مدير المخابرات الوطنية الأميركية، إن النظام الإيراني قام بحملة نفوذ سرية، إلى جانب روسيا، للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. يقول التقرير إن هدف طهران كان استهداف الرئيس السابق ترمب “وتعزيز أهدافها طويلة الأمد من خلال تفاقم الانقسامات في الولايات المتحدة، وخلق الارتباك، وتقويض شرعية الانتخابات والمؤسسات الأميركية”.

ويعتقد ليب ومجموعته أن جهدًا فيدراليًا أوسع سيكشف أخيرًا ما تنوي إيران فعله حقًا.

وأضاف: “نحن واثقون من أنه إذا تم إجراء تحقيق رسمي فإنه سيتم تحديد المزيد من عملاء النظام الإيراني غير المسجلين. نتوقع اتخاذ الإجراءات المناسبة، من المقاضاة إلى الطرد، وإلغاء وضع الإقامة الدائمة أو المواطنة التي ستتم متابعتها”.