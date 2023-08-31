الجمعة 15 صفر 1445 ﻫ - 1 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكونغو.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة إلى "40"

منذ 37 دقيقة
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

A A A
طباعة المقال

قال مصدران عسكريان في الكونغو الديمقراطية (الخميس 31-8-2023) إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال تصدي الجيش للمظاهرات المناهضة للأمم المتحدة في شرق البلاد أمس وصل إلى 40 شخصا على الأقل، وهو ما يعادل نحو ستة أمثال القتلى السبعة المعلن عنهم في البداية.

وفرَّق جيش الكونغو الديمقراطية بالقوة احتجاجا في مدينة جوما مناهضا لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أجنبية أخرى بعد انتشار لقطات فيديو لهجوم على شرطي على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات.

وقالت السلطات إن الشرطي رجم حتى الموت وإن ستة متظاهرين قتلوا عندما تدخل الجيش.

لكن ضابطين بالجيش تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن المستشفيات استقبلت عشرات الشاحنات منذ الاحتجاج، وإن عدد القتلى يقدر بأكثر من 40.

وصرح مصدر بالأمم المتحدة بأنه يجري التحقيق في أقوال “موثوقة” عن مقتل أكثر من خمسين شخصا بعدما تصدى الجنود للمتظاهرين الذين تجمعوا في كنيسة قبل بدء المظاهرة.

ونفى المتحدث باسم الجيش هذه التقارير وقال إن عدد القتلى لا يزال سبعة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لم يتم التحقق منها تظهر جنودا يكدسون جثثا في شاحنة تحركت ضمن قافلة عبر جوما.

وقالت آن سيلفي ليندر رئيسة الفرع المحلي للصليب الأحمر الدولي في جوما إن عيادتها استقبلت عددا كبيرا من المصابين بجروح خطيرة جراء طعنات وأعيرة نارية بعد الاحتجاج.

وأضافت أن “البعض مات لدى وصوله”، دون أن تحدد عددا دقيقا.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمعروفة باسم مونوسكو، على الفور على طلب للتعليق.

وتواجه البعثة احتجاجات منذ عام 2022، لأسباب من بينها شكاوى من فشلها في حماية المدنيين من عنف الميليشيات المستمر منذ عقود.

وأدى احتجاج مناهض لمونوسكو في يوليو تموز 2022 إلى مقتل أكثر من 15 شخصا، من بينهم ثلاثة من قوات حفظ السلام في جوما ومدينة بوتيمبو.

    المزيد من أخبار العالم

    علم كندا
    كندا.. إجراءات حكومية مرتقبة لوضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الأجانب
    مؤشر ستاندرد آند بورز
    ستاندرد اند بورز يغلق منخفضا بفعل بيانات التضخم
    الجيش الباكستاني
    باكستان.. مقتل جنود بهجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية

    الأكثر قراءة

    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    سيف الإسلام القذافي
    ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان
    قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين
    تسجيل مصور لقائد فاغنر قبل مقتله بأيام.. ماذا قال فيه؟!