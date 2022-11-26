الكونغو الديمقراطية تعقد انتخابات رئاسية وعامة في ديسمبر 2023

قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها ستعقد انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية يوم 20 ديسمبر كانون الأول 2023، لتبدأ عاما من التحضيرات المعقدة في الدولة شاسعة المساحة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي ينتشر في أجزاء ضخمة منها عنف الفصائل المسلحة.

ومع الإعلان عن موعد الانتخابات في حفل في كينشاسا اليوم السبت، أوضحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وهي اللجنة الانتخابية في الكونغو، وجود عدة تحديات، ومن بينها لوجستيات نقل مواد الاقتراع لآلاف الأميال، والمخاوف المتعلقة بالصحة حول وبائي إيبولا وكوفيد-19، والاضطرابات التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

ولكن الحكومة تعهدت بالالتزام بالجدول الزمني في الدولة ذات الثمانين مليون نسمة.

وقال باتريك مويايا المتحدث باسم الحكومة “ليست مسألة تفاوض على المواعيد النهائية التي يحددها الدستور، ولكنها مسألة احترامها وتعزيز ديمقراطيتنا”.

وقال إن الانتخابات ستكلف نحو 600 مليون دولار وتم تجهيز أكثر من 450 مليون دولار من هذا المبلغ الكلي.