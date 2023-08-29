الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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الكونغو الديمقراطية.. مقتل 13 شخصا في هجوم على منجم فحم

منذ 8 دقائق
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

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قال متحدث باسم الجيش وشخصية بارزة من المجتمع المدني بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 13 شخصا في هجوم أثناء الليل على منجم ذهب في شرق البلاد.

قال ديودون لوسا، رئيس الجماعة المدنية بإقليم إيتوري، إن الهجوم وقع في وقت متأخر من أمس الاثنين 28\8\2023 في منجم شابا المملوك للقطاع الخاص بمنطقة آرو، القريبة من حدود أوغندا.

وأضاف لوسا لرويترز أن 13 شخصا قتلوا وأُصيب تسعة آخرون بإصابات بالغة، فيما احتجز المهاجمون عدة أشخاص رهينة لحين نقل الذهب المسروق وبضائع أخرى.

وأشارت تقديرات المتحدث باسم الجيش جوليس نجونجو تشيكودي إلى أن عدد القتلى جراء الهجوم على المنجم بلغ 14 شخصا، دون ذكر الجهة المسؤولة عنه.

    المصدر :
  • رويترز

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