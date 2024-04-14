الكونغو الديمقراطية: 12 قتيلا و50 مفقودا بانهيار أرضي

أعلن مسؤول محلي وقيادي بالمجتمع المدني اليوم الأحد إن 12 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم ولا يزال أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أحد الوديان على نهر في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقع الانهيار الأرضي ظهيرة أمس السبت تقريبا في بلدة ديبايا لوبوي في مقاطعة كويلو. ودفع الانهيار كميات كبيرة من الطين والركام إلى ضفاف نهر كاساي حيث كان يرسو قارب وكان أناس يغسلون ملابس.

وقال حاكم الإقليم المؤقت فيليسيان كيواي، إنه جرى انتشال 12 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، بينهم تسع نساء وثلاثة رجال إضافة إلى رضيع.

وأضاف أن “حوالي 50 شخصا في عداد المفقودين لكننا نواصل البحث في الطين”، مردفا أن فرص العثور على ناجين ضئيلة لأن الحادث وقع قبل 12 ساعة.

وقال أرسين كاسياما منسق إحدى مجموعات المجتمع المدني المحلية إن الانهيار الأرضي سقط أيضا على أشخاص يتسوقون في أحد الأسواق.

وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ 11 شخصا وهناك سبعة ناجين وإن كانوا مصابين بجروح خطيرة وأكثر من 60 شخصا في عداد المفقودين.

ووفقا لخبراء المناخ، فإن سوء التخطيط العمراني وضعف البنية التحتية في أنحاء الكونغو يجعل المجتمعات أكثر عرضة لهطول أمطار غزيرة تزيد شدتها ومعدل تكرارها في أفريقيا بسبب ارتفاع درجات حرارة الكون.