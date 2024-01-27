الكونغو.. بعد هجوم المتمردين الأمم المتحدة تجلي مدنيين شرق البلاد

قالت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت إنها نشرت قوات لتأمين ممر خروج للسكان الفارين من العنف في شرق البلاد.

وأضافت المهمة أن نحو ألف نازح لجأوا إلى مراكز إيواء منذ أمس الجمعة بعد فرارهم من بلدة مويسو حيث قتل متمردو جماعة إم23 التي يقودها التوتسي زهاء 20 فردا منذ يوم الخميس، وذلك وفقا للجيش وأحد زعماء المجتمع المدني.

والهجوم هو أحدث تداعيات القتال بين القوات الكونجولية وجماعة إم23 التي أجبرت هجماتها عشرات الآلاف على الفرار وزادت من تدهور الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة بالمنطقة منذ عقود.