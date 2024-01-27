السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكونغو.. بعد هجوم المتمردين الأمم المتحدة تجلي مدنيين شرق البلاد

منذ 27 دقيقة
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

A A A
طباعة المقال

قالت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت إنها نشرت قوات لتأمين ممر خروج للسكان الفارين من العنف في شرق البلاد.

وأضافت المهمة أن نحو ألف نازح لجأوا إلى مراكز إيواء منذ أمس الجمعة بعد فرارهم من بلدة مويسو حيث قتل متمردو جماعة إم23 التي يقودها التوتسي زهاء 20 فردا منذ يوم الخميس، وذلك وفقا للجيش وأحد زعماء المجتمع المدني.

والهجوم هو أحدث تداعيات القتال بين القوات الكونجولية وجماعة إم23 التي أجبرت هجماتها عشرات الآلاف على الفرار وزادت من تدهور الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة بالمنطقة منذ عقود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الغاز الروسي (تعبيرية)
روسيا تُبدي استعدادها لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز
Icon of the Seas سفينة
إبحار أكبر سفينة بالعالم تعمل بـ الميثان ومنظمات البيئة تتخوف
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
إعلام إسرائيلي: المؤشرات تظهر أن نتنياهو لا يريد أن تنتهي الحرب

الأكثر قراءة

أسرار الصحف المحلية
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة