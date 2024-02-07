الكونغو.. سقوط صاروخ قرب إحدى الجامعات في غوما وسط استمرار نزوح المدنيين

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن صاروخاً سقط اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، بالقرب من جامعة في مدينة غوما بالكونغو، في الوقت الذي يفر فيه المزيد من المدنيين خوفا من توغل جديد من حركة 23 مارس المتمردة يهدد بعزل المدينة التي تعد مركزا حضريا استراتيجيا في شرق البلاد.

ولم يسفر الهجوم عن إصابات رغم الحفرة التي خلفها في منطقة مفتوحة بحي (لاك فير) بشمال غرب جوما، لكنه ألقى الضوء مجددا على التهديد المحيط بالمدينة التي يسكنها ما يقرب من مليوني شخص.

وفي منطقة تعاني بالفعل من عنف الجماعات المسلحة، شن متمردو حركة 23 مارس هجوما جديدا وواسعا في مارس 2022 مما أشعل صراعا أدى إلى تدخل عسكري وجهود وساطة من زعماء منطقة شرق أفريقيا. وتدخل الوسطاء لوقف إطلاق النار العام الماضي، لكن الاتفاق انتُهك عدة مرات.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين المتمردين وقوات الجيش ومجموعات الدفاع الذاتي الداعمة للجيش، مما أجبر مجتمعات محلية بأكملها على الفرار.

وتعهدت حكومة الكونجو الديمقراطية هذا الأسبوع بأنها لن تسمح بسقوط مدينة جوما، الواقعة على بحيرة كيفو بالقرب من الحدود مع رواندا، في أيدي حركة 23 مارس.

ونفت حركة 23 مارس في بيان اليوم الأربعاء أن يكون هدفها إسقاط المدينة، واصفة ما تفعله بأنه “مناورات دفاعية”.

وتحمل المدنيون وطأة أعمال العنف بعد مقتل كثيرين في تفجيرات وهجمات انتقامية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء إن نحو 42 ألف شخص نزحوا من ماسيسي وحدها منذ الثاني من فبراير شباط.

وتقول الكونجو والقوى الغربية ومجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن الجماعة المتمردة التي يقودها التوتسي تحظى بدعم الجارة رواندا.

وتنفي رواندا أي تورط لها، لكن الاتهامات أسفرت عن أزمة دبلوماسية في المنطقة.