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الكونغو.. مرشحو المعارضة يعتزمون الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية

منذ 18 ثانية
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

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كتبت مجموعة من مرشحي المعارضة بالكونغو الديمقراطية رسالة إلى حاكم كينشاسا لإبلاغه بأنهم سينظمون احتجاجا هذا الأسبوع بسبب الانتخابات الرئاسية.

وأدت حالات تأخير خلال يوم الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي إلى تمديد فترة التصويت، وهو ما قال بعض مرشحي المعارضة والمراقبين المستقلين إنه يضر بمصداقية التصويت.

وكثيرا ما أدت الخلافات المتعلقة بالانتخابات إلى اندلاع اضطرابات في الكونغو التي تمتلك احتياطيات مهمة للعالم من الكوبالت والنحاس وتعاني بالفعل من انتشار الفقر ومن أزمة أمنية في شرق البلاد.

ووفقا لرسالة بتاريخ 22 ديسمبر كانون الأول نشرها جان مارك كابوندا ممثل المرشح مارتان فايولو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، يعتزم خمسة مرشحين معارضين تنظيم احتجاج مشترك في العاصمة يوم 27 ديسمبر كانون الأول.

وجاء في الرسالة “سنحتج على المخالفات التي لوحظت أثناء عمليات التصويت… وقبلها. وسنحتج أيضا على تمديد (التصويت).

وأضافت “المخالفات المذكورة آنفا تبرهن بشكل كاف على أن الانتخابات التي أُجريت يوم 20 ديسمبر كانون الأول كانت مزورة”.

واعترفت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة بحدوث تأخيرات في 20 ديسمبر كانون الأول، لكنها رفضت الاتهامات بأن مصداقية الاقتراع تأثرت بسبب تمديد فترة التصويت في بعض الحالات.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية للانتخابات كاملة بحلول 31 ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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