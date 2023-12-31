الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكونغو.. نشر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والمعارضة تطالب بالإعادة

منذ 41 دقيقة
الكونغو تعاني من أوضاع صعبة

الكونغو تعاني من أوضاع صعبة

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن تصدر لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد النتائج الأولية الكاملة للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 20 ديسمبر\كانون الأول والتي طالبت المعارضة بإعادتها بسبب حدوث مخالفات على نطاق واسع تقول إنها سمحت بتزوير النتيجة.

وذكرت مجموعة من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية في بيان مشترك الأحد أنها تدعو أنصارها للخروج للشوارع للاحتجاج.

وتسببت مشكلات لوجستية وتمديد فترة التصويت والغموض في عملية إحصاء وفرز الأصوات إلى تأجيج نزاع يهدد بمزيد من الاضطرابات في بلد يعادل مساحة أوروبا الغربية تقريبا وأكبر منتج في العالم للكوبالت وغيره من السلع الصناعية المطلوبة.

ونشرت مفوضية الانتخابات إحصاء أصوات في الأسبوع الماضي أظهر تقدم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي يتقدم بفارق كبير على منافسيه وعددهم 18 بالحصول على أكثر من 72 بالمئة من 17.8 مليون صوت تم فرزهم حتى الآن من إجمالي لم يتحدد بعد.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية الكاملة للانتخابات الرئاسية.

ومنذ يوم الانتخابات، دعا بعض منافسي تشيسيكيدي الرئيسيين إلى إعادة الانتخابات الرئاسية والتشريعية متهمين المفوضية بالسماح بترجيح كفة الرئيس.

ورفضت المفوضية والحكومة تلك الاتهامات كما رفضت ما قالته مجموعات مراقبة مستقلة بشأن تأثير التمديد الذي لم يكن مقررا من قبل لفترة التصويت ووقائع أخرى يوم الانتخابات وأثناء فرز الأصوات السلبي على نزاهة الانتخابات ومشروعيتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تشييع جثامين الشهداء في غزة
غزة تحت النار
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 21822 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
طائرات هليكوبتر أميركية تصد هجوما للحوثيين في البحر الأحمر
علما روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: الضربات على خاركيف رد على الهجوم الأوكراني على بيلجورود

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
في الذكرى العاشرة لحادث مايكل شوماخر.. هل سنراه قريباً؟
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي