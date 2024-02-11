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الكونغو.. هجوم على موظفي ومركبات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام

منذ 16 دقيقة
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

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قالت بينتو كيتا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) إن موظفين ومركبات تابعة للبعثة تعرضوا لهجوم في العاصمة كينشاسا (السبت 10-2-2024).

يأتي هذا وسط أزمة أمنية متفاقمة بشرق البلاد تؤجج حالة غضب من البعثة.

وتجمعت حشود على متن دراجات نارية في منطقة جومبي الواقعة على ضفاف نهر وتتمركز فيها البعثة والعديد من السفارات.

وقال أحد مراسلي رويترز إن الجموع أحرقت إطارات وهاجمت الموظفين.

وذكرت كيتا في منشور على الإنترنت إن المهاجمين أضرموا النيران في عدد من سيارات البعثة.

وأضافت “أدين بشدة هذه السلسلة من الهجمات”.

كما قالت سفارة ساحل العاج إن إحدى مركباتها تعرضت للتخريب في كينشاسا وأشارت إلى وقوع هجمات عشوائية على سيارات تابعة لسفارات ومنظمات دولية.

ويهدد تقدم حركة 23 مارس المتمردة مدينة جوما الاستراتيجية الواقعة بإقليم نورث كيفو بشرق البلاد الذي يمزقه الصراع، مما يفاقم أزمة أمنية وإنسانية مستمرة منذ عقود.

وتم نشر بعثة الأمم المتحدة في شرق الكونجو منذ أن تولت المسؤولية من عملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010، ويشمل تفويضها دعم جهود حكومة الكونجو لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

لكن البعثة تواجه منذ سنوات احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان، مرتبطة بتصورات بأنها لم تفعل ما يكفي لوقف إراقة الدماء في شرق البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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