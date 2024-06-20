الكويت.. ارتفاع التضخم 3.17% خلال مايو

أظهرت بيانات اقتصادية الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.17 بالمئة على أساس سنوي في مايو\أيار، في ظل ارتفاع طال معظم القطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والملابس.

وذكرت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها الشهري لأسعار المستهلكين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.15 بالمئة على أساس شهري في مايو\أيار، مرجعة ذلك لارتفاع بعض أسعار المجموعات

الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.47 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من السلع الغذائية.

وسجلت أسعار مجموعة الكساء والأحذية ارتفاعا بواقع 0.29 بالمئة على أساس شهري، فيما شهدت مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة صعودا بنحو 0.22 بالمئة.