الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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الكويت.. التقلبات الجوية وسرعة الرياح تُعطّل حركة الموانئ

منذ ساعتين
تعطّل حركة الموانئ في الكويت

تعطّل حركة الموانئ في الكويت

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أوقفت مؤسسة الموانئ الكويتية الملاحة البحرية مؤقتًا في ثلاثة موائي بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

فقد أعلنت الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتًا في موائي الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها أوقفت حركة الملاحة في الموانئ الثلاثة منذ الساعة الثامنة صباحا، بحسب التوقيت المحلي، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها”.

وعزت توقف حركة الملاحة البحرية، إلى زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومترا) في الساعة وارتفاع الأمواج.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار تأثر البلاد بالرياح الشمالية الغربية الحارة النشطة السرعة والتي تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بهبات قوية وسريعة مثيرة للغبار خصوصاً في النهار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل.

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