الكويت تأمر بتعطيل المدارس بسبب ظاهرة فلكية

أعلنت الكويت، (الاثنين 24-10-2022) تعطيل الدراسة، غدا الثلاثاء في كافة المدارس الحكومة والخاصة.

وقالت وزارة التربية الكويتية في بيان إن تعطيل الدراسة، الذي يشمل الطلبة فقط، يأتي “حرصا على سلامة الطلبة وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين”.

وتستأنف الدراسة، الأربعاء، كالمعتاد، بحسب ما أفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ويشهد العالم، الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس، يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين، لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08,58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيداً، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.