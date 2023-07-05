الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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الكويت تأمل في زيادة حصتها من إنتاج النفط

منذ 50 دقيقة
علم الكويت

علم الكويت

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قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن بلاده تأمل في زيادة حصتها الإنتاجية من النفط عندما ترفع قدرتها الإنتاجية من الخام، وأكد على التزامها بقرارات منظمة أوبك.

وأضاف البراك أن الكويت تأمل أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميا قبل نهاية 2024. وأبلغ الصحفيين بأن رغبة بلاده في زيادة حصتها الإنتاجية في إطار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليست عاجلة.

وقال للصحفيين اليوم الأربعاء في فيينا حيث يحضر مؤتمرا لمنظمة أوبك “نحن ملتزمون بالاتفاقات مع أوبك… نتحدث بناء على الوضع في السوق وبناء على أمور كثيرة”.

كان تلفزيون العربية نقل التصريحات في مقابلة مع الوزير في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

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