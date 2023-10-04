الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029

منذ 12 دقيقة
حقل الدرة

حقل الدرة

A A A
طباعة المقال

قالت شيماء الغنيم نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية اليوم الأربعاء إن من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029.

وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه. ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.

وذكرت شيماء الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها.

وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 صعودا من 2.8 مليون حاليا. وقالت شيماء الغنيم إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.

    المزيد من أخبار العالم

    محمد شياع السوداني
    رئيس وزراء العراق يزور موسكو للقاء بوتين
    عقيلة صالح
    رئيس مجلس النواب الليبي يصدر قوانين انتخابية
    دونالد ترامب
    محاكمة ترامب
    ترامب يؤكد عودته للرئاسة ويكشف سبب الملاحقات القانونية

    الأكثر قراءة

    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
    أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء