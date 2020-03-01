الكويت تختتم مبادرة إطعام مليار شخص جائع حول العالم

تسلم ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد، تقريرا حول مبادرة إطعام مليار شخص جائع حول العالم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء “كونا”.

واستقبل ولي عهد الكويت، في قصر بيان، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمستشار في الديوان الأميري، عبد الله معتوق المعتوق.

وتسلم ولي العهد تقرير البرامج والأنشطة حول المبادرة التي انبثقت عن “المؤتمر السنوي الثامن للشراكة الفعالية من أجل عمل إنساني أفضل”.

وتجاوبت منظمات إنسانية كثيرة مع المبادرة الكويتية التي سعت إلى تخفيف معاناة مليار شخص حول العالم، لأجل حث العالم على إيلاء مزيد من الاهتمام للأزمة الإنسانية.

وفي سنة 2018، أشارت أرقام صادمة إلى أن ما بين 800 مليون ومليار شخص يبيتون يوميا، في حالة جوع، دون أن يتناولوا القدر الذي يحتاجونه من الطعام.

ويعيش أغلب هؤلاء الجوعى في بلدان نامية أو مناطق صراعات تمزقها الحروب، فيما ينتقد الخبراء ضعف تجاوب العالم مع أزمة الجوع.