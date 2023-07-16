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الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري في 2027

منذ 16 دقيقة
علم الكويت

علم الكويت

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أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز (الأحد 16-7-2023) أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.

وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها اليوم للبرلمان أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.

كما أظهرت الخطة أن الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم دراسة إنشاء صندوق استثماري سيادي لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وتشمل أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.

وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 بالمئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.

    المصدر :
  • رويترز

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