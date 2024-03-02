الكويت تدعو الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (السبت 2-3-2024) نقلا عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل نيسان المقبل.

وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير شباط بحل المجلس.

وكانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى “ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في الأنظمة الملكية الأخرى في الخليج، وأدى الجمود السياسي على مدى عقود إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.