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الكويت ترجئ عقد أول جلسة برلمانية إلى 18 أكتوبر

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 7:04 مساءً
برلمان الكويت

برلمان الكويت

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (السبت 8-10-2022) أنه قد تم إرجاء انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات إلى 18 أكتوبر تشرين الأول.

وأعاد ولي عهد الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل الأمير الحاكم، رئيسا للوزراء يوم الأربعاء، ووافق فيما بعد على حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية. وأدى الخلاف السياسي الداخلي إلى تعثر الإصلاحات.

ولم تؤد الحكومة اليمين الدستورية بعد بسبب اعتراض أكثر من أربعين نائبا. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.

في سياق آخر، ذكرت وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى إيطاليا “لاستكمال فحوص طبية معتادة‭‭”‬‬.

وتقلد الأمير السلطة في الكويت في 2020 بعد وفاة أخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

    المصدر :
  • رويترز

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