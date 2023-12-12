الكويت ترفض إدراج التخلّي عن الوقود الأحفوري في اتفاق "كوب28"

أوضح وزير النفط الكويتي سعد البراك، أنّ بلاده أكدت مجددًا رفضها إدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في مسودة اتفاق “كوب28” النهائي.

لكن الوزير شدد في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على “إيمان دولة الكويت الراسخ بالعمل على تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وضرورة معالجة مسألة الانبعاثات عبر تطوير الحلول التقنية والرقابة الدولية”.

وأضاف: “التخلي عن الوقود الأحفوري بلا شك سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويكرس مشكلات في قطاع الطاقة واستقرار التنمية”.

هذا واجتمع وزراء الطاقة من الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في الدوحة الإثنين، لحضور مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، في الوقت الذي تختلف فيه الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب28” حول اتفاق محتمل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.