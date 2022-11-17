الكويت ترفض التدخل في تنفيذ الإعدام بحق 7 مدانين

أكد وزير الخارجية الكويتي اليوم الخميس أن بلاده ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أثار تنفيذ بلاده أمس الإعدام في سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى انتقادا من المفوضية الأوروبية التي أعلنت أن الاتحاد الأوروبي استدعى سفير الكويت.

وقال وزير الخارجية الشيخ سالم عبد‭ ‬الله الجابر الصباح طبقا لوكالة الأنباء الرسمية “أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص أصدقائنا، وأرفض رفضا أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان”.

وأضاف أن الكويت “دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية”.

وأكد أن “قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها”. جاء تنفيذ الإعدام أمس كأول إجراء من نوعه منذ عام 2017.

وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على تويتر إن الإعدام نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.

وفي منشور على تويتر قالت مارجاريتاس سكيناس نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء “من المؤسف أنه رغم إثارة هذا أمس وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدما ونفذت سبعة إعدامات اليوم”.

وأضافت سكيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام وأن جهازه الدبلوماسي استدعى سفير الكويت في بروكسل.

وتابعت أن عمليات الإعدام ستثار خلال المناقشات بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت على قائمة الدول التي يدخل مواطنوها بغير تأشيرات.

وقال وزير الخارجية الكويتي اليوم “نتمنى من الدول الأوروبية بأن مسألة إعفاء دولة الكويت من تأشيرة (شنجن) لا تسيس.. تلك المسألة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات بين دولة الكويت والدول الأوروبية”. وقالت النيابة العامة في بيانها أمس إن المحكوم عليهم “خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي القتل”.

وأضاف البيان “فكان حقا وصدقا وعدلا أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقا ردعا لهم وزجرا لغيرهم”.

في عام 2017 نفذت الكويت حكم الإعدام في أمير من أسرة الصباح الحاكمة لإدانته بالقتل العمد إلى جانب ستة مسجونين آخرين في أول إعدام ينفذ في أحد أفراد الأسرة الحاكمة فيما يبدو.

وكانت حالات الإعدام تلك هي الأولى منذ عام 2013.