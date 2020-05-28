الكويت تسجل أكبر عدد يومي لحالات التعافي من كورونا منذ 3 شهور

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أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الخميس، شفاء 752 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد يومي لحالات التعافي، يتم تسجليه منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل ثلاثة أشهر.

وأصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء من وباء “كوفيد-19” في الكويت هو 8698، بحسب وزارة الصحة الكويتية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة.

وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قد قال، الثلاثاء، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وأوضح أنه “سيتم تخفيفه (الحظر) تدريجيا، لافتا إلى أن لفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)”، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

ونوه حينها إلى أن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.

يذكر أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قال في وقت سابق، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وقال أنس الصالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بـحظر تجول جزئي “يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها”.

وأضاف أن “الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)”، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الداخلية الكويتي إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.