الكويت تسجل 3 وفيات جديدة بكورونا وعُمان تخفف اجراءات العزل

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سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بمرض كوفيد- 19إلى 23267 حالة، بينما سُجلت ثلاث حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في الكويت أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

عُمان.. إنهاء إجراءات العزل العام في مسقط يوم 29 مايو

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن سلطة عمان ستنهي يوم الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة.

ويأتي القرار في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كوفيد-19 اجتماعا صباح اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، لمتابعة تطورات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وأعلنت اللجنة كذلك أنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو.

وتابعت “وفي ضوء ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس بين المواطنين والمقيمين في عمان، فإن اللجنة العليا تُشدد على دور الفرد، والمجتمع عموما، في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية”.

وأضافت “كما تُشدد اللجنة كذلك على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس”.