الكويت: تسجيل 4 إصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن 67 إصابة تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

وعن المستجدات في ما يتعلق بالفيروس، أعلن ممثل عن الوزارة في مؤتمر صحفي أن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته مع الجهات المختصة.

وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق الزوم،قد أعلن عن مجموعة من الإجراءات التي بدأت الكويت تطبيقها، في سبيل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الزوم أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الداخلية، التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.

كما قرر مجلس الوزراء إلزام الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي، للعلاج أو احترازيا وسواء كان في المنزل أو في مراكز الإيواء أو المستشفيات.