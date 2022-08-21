الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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الكويت تضبط 80 كيلوغراما من بودرة اللاريكا المخدرة

منذ 5 دقائق
علم الكويت

علم الكويت

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تمكنت إدارة الجمرك الجوي بالكويت من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في 4 شحنات قادمة من دولة آسيوية.

وقال سليمان الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، إن رجال الجمارك ضبطوا 80 كيلوغراما من بودرة اللاريكا و300 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة.

وأوضح أن المضبوطات كانت موضحة بالمستندات على أنها “ملح طعام” و”أصباغ رسم” و”مكملات غذائية”، والحقيقة أنها ملغمة ببودرة اللاريكا المخدرة.

وأكد الفهد أن الإدارة العامة للجمارك تمتلك طرق تفتيش حديثة لكيفية التعامل مع المهربين.

وتابع: “سنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث بأمن البلاد”.

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