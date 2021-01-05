الكويت تعتزم إحالة 60 قياديا بدرجة وزير للتقاعد

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بشأن إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من نهاية الشهر الجاري لمن تجاوزت مدة تعيينه 4 سنوات، يشمل أكثر من 60 قياديا بدرجة وزير في جميع الجهات الحكومية.

ونقلت صحيفة ”الجريدة“ المحلية عن مصادر مطلعة قولها إن ”القرار يشمل هؤلاء الستين قياديا مع إمكانية استثناء بعضهم“، مبينة أن ”القرار يهدف إلى تأقيت منصب (بدرجة وزير) بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة“.

وكان مجلس الوزراء أعلن باجتماعه الأسبوعي مساء الاثنين، موافقته على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.

ووفقا للقرار يستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة المتبقية منها، على أن يراعى مستقبلا التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي حرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية، واستنادا إلى توصية من مجلس الخدمة المدنية، مبينا أنه تم رفع مشروع المرسوم لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

ويتم تعيين القياديين بالجهات الحكومية بدرجة وزير استنادا للصلاحيات الدستورية لأمير البلاد مباشرة، ولا يخضعون لقواعد تعيين شاغلي الوظائف القيادية، ويُعد المعين بدرجة وزير رجلا من رجال السياسة في الدولة، ويُعاملون معاملة الوزراء في حدود معينة.