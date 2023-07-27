الكويت تعدم 5 مدانين.. أحدهم تابع لتنظيم "داعش"

نفّذت الكويت، الخميس، حكم الإعدام في حق خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا عام 2015 وأودى بحياة 26 شخصا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف “داعش”.

وقالت النيابة العامة الكويتية إنها أشرفت اليوم الخميس على تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين في جرائم مختلفة أحدهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل ثماني سنوات.

وقع تفجير مسجد الصادق الشيعي الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو حزيران 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا.

أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.

وقالت النيابة العامة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، إن هؤلاء المدانين قاموا “بأفعال وحشية.. انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة”، وحرموا المجني عليهم من “أقدس” حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.