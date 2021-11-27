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الكويت تعلن إجراءات جديدة بشأن متحور “أوميكرون”

27 - نوفمبر - 2021
الكويت العاصمة

الكويت العاصمة

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أعلن الطيران المدني الكويتي، عن تعليمات جديدة بخصوص انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقال الطيران المدني في تغريدة على “تويتر” اليوم السبت: “نظرا لانتشار متحور جديد من فيروس كورونا، نجدد ضرورة التقيد بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين والمحولين إلى دولة الكويت”.

وأضاف: “ضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن”.

ويأتي ذلك، بعد إعراب منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المتحور الجديد لفيروس كورونا بعدما أعلن عن ظهوره في جمهورية جنوب إفريقيا، مؤكدة على أنها تحتاج لأسابيع لفهم طبيعة المتحور الذي أطلقت عليه تسمية “أوميكرون”.

وتم اكتشاف المتغير حتى الآن في جمهورية جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وفي هونغ كونغ في مسافر جاء من جنوب إفريقيا، كما أصبحت بلجيكا أول دولة أوروبية تؤكد وجود حالة لديها من هذا المتحور.

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